За сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих и медик
13:19, 27 марта 2016Война
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На протяжении прошедших суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены четыре украинских военнослужащих и медик-доброволец.
Погибших среди наших воинов нет \ Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики впервые за долгое время обстреляли позиции сил АТО из артиллерии"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, четверо получили ранения. Также в Авдеевке в результате вражеского обстрела ранен медик-доброволец", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки пророссийские вооруженные формирования 44 раза открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. За предыдущие сутки в зоне АТО2 военных погибли, еще 11 получили ранения.
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