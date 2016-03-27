За сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих и медик

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики впервые за долгое время обстреляли позиции сил АТО из артиллерии"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, четверо получили ранения. Также в Авдеевке в результате вражеского обстрела ранен медик-доброволец", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки пророссийские вооруженные формирования 44 раза открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. За предыдущие сутки в зоне АТО2 военных погибли, еще 11 получили ранения.