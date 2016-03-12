ОБСЕ приостановила работу патрульной базы в Станице Луганской

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии по итогам ее работы по состоянию на 9 марта.

"Передовая патрульная база СММ в Станице Луганской временно не работает из соображений безопасности", - говорится в отчете.

Вместе с тем отмечается, что в Луганской области общая ситуация с безопасностью оставалась относительно спокойной.

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"Число ежедневных нарушений режима прекращения огня колебались на уровне низких двузначных чисел – большинство из этих случаев были связаны с учениями с боевой стрельбой", - добавили в отчете.

Также наблюдатели отметили незначительное уменьшение применения артиллерии и минометов, но выразили беспокойство зафиксированным более активным использованием реактивных систем залпового огня и наличием их в пределах линий отвода, определенных в Минском комплексе мер, и увеличением наличия других запрещенных вооружений в пределах зоны безопасности.

Кроме того, отмечается в отчете, миссия продолжает регистрировать отсутствие вооружений в местах их постоянного хранения, а также местах размещения отведенных тяжелых вооружений.

Как известно, патрульная база СММ в Станице Луганской была открыта 16 января.