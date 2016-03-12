За сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих и один ранен
За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих и один был ранен.
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеЗа сутки боевики резко увеличили обстрелы позиций сил АТО«За минувшие сутки в результате боевых действий не обошлось без жертв – двое украинских военнослужащих погибли и еще один получил ранение», - сказал он.
По словам Лысенко, один военный погиб во время минометного обстрела в районе Авдеевки, двое других бойцов попали под обстрел из вражеского БМП во время продвижения к позициям сил АТО возле поселка Новгородское.
Кроме того, как сообщил представитель АП, под Мариуполем был ранен гражданский человек, который передвигался на тракторе и подорвался на взрывном устройстве боевиков.
В целом, как отметил Лысенко, обстановка на линии соприкосновения в минувшие сутки характеризовалась резким увеличением количества обстрелов и вооруженных провокаций со стороны боевиков.
"Враг активно применял минометы, бронетехнику и артиллерию, запрещенные Минскими договоренностями", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО боевики значительно увеличили количество обстрелов позиций сил АТО