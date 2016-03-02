Подписанные в Минске документы должны до завтра завизировать Захарченко и Плотницкий – пресс-секретарь Кучмы
Подписанные сегодня в Минске представителями Украины, России и ОБСЕ документы должны будут также завизировать до 3 марта главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы, подписавшего документы с украинской стороны, Дарка Олифер.
"До встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", которая пройдет 3 марта 2016 года в Париже, документы должны быть завизированы Александром Захарченко и Игорем Плотницким", - отметила она.
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Напомним, подписи под документами в ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе поставили также представитель ОБСЕ Мартин Сайдик и представитель России Борис Грызлов.
По словам Олифер, один из документов касается технических аспектов завершения разминирования на 12 согласованных участках вдоль линии соприкосновения, а другой - прекращения учений с боевой стрельбой вдоль 30-километровой зоны вдоль линии соприкосновения.