Подписанные в Минске документы должны до завтра завизировать Захарченко и Плотницкий – пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы, подписавшего документы с украинской стороны, Дарка Олифер.

"До встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", которая пройдет 3 марта 2016 года в Париже, документы должны быть завизированы Александром Захарченко и Игорем Плотницким", - отметила она.

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Напомним, подписи под документами в ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе поставили также представитель ОБСЕ Мартин Сайдик и представитель России Борис Грызлов.

По словам Олифер, один из документов касается технических аспектов завершения разминирования на 12 согласованных участках вдоль линии соприкосновения, а другой - прекращения учений с боевой стрельбой вдоль 30-километровой зоны вдоль линии соприкосновения.