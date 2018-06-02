Гибридная война: Атаки дронов

Тот факт, что российско-террористические войска ведут постоянную разведку боевых порядков сил АТО на Донбассе, в том числе, с помощью БПЛА, давно не являлось секретом. Украинские военные не только множество раз фиксировали полеты дронов над расположениями частей и складов, но, иногда, и сбивали «разведчиков». Однако в середине февраля 2016 года дроны перешли в атаку. Причем, первое нападение было зафиксировано не в зоне АТО или на линии разграничения, а в тылу – в Запорожской области.

Незащищенный тыл

Так, по информации начальника пресс-службы Генштаба Владислава Селезнева, вечером 17 февраля неизвестные лица с помощью беспилотных летательных аппаратов начали сбрасывать зажигательные предметы на территорию военного склада в Запорожской области. В результате разрывов возникали возгорания, которые очень сложно поддавались тушению. И зафиксировано таких возгораний было около пятидесяти.

Военнослужащие части, на тыловое подразделение которой был совершен налет, рассказывают, что сначала услышали в небе звуки приближающихся моторов, а затем на территорию склада с неба «посыпалось». «Самих беспилотников видно не было, мы видели лишь то, что с них сбрасывалось: во время падения некоторые боеприпасы светились. Одни разрывались в воздухе (возможно, в них был установлен таймер), другие – уже на земле. В местах, где они падали, начинался пожар, потушить который было очень сложно. Очевидно, сбрасывались зажигательные боеприпасы - мины или гранаты с фосфором. Белый фосфор самовоспламеняется при температуре 35-40 градусов, а температура горения у таких «зажигалок» достигает 1300 градусов. При этом горят они до тех пор, пока есть кислород, поэтому вода, огнетушители и другие стандартные средства пожаротушения тут помогают мало. Единственный действенный способ прекратить возгорание – полностью перекрыть доступ кислорода», - рассказали военные.

Фосфорные боеприпасы – явление не новое: на вооружение армий они появились еще в начале 20 века и активно применяются в военных конфликтах до сих пор. В том числе и потому, что помимо основной функции - уничтожения живой силы и техники противника - оказывают еще и деморализующее психологическое воздействие. Запорожские военные это подтверждают: «Не гасящийся огонь, огромное количество едкого дыма, плюс, все это происходит ночью - было, действительно, жутковато».

Тем не менее, военные не только активно и результативно тушили, но и открыли ответный огонь. Результат их действий – минимальный ущерб от налета: по данным УСБУ в Запорожской области, проводящей расследование по факту диверсии с использованием дронов, БПЛА смогли уничтожить лишь около 10 ящиков мелкокалиберных снарядов. Вместе с тем, ни один из атаковавших склады беспилотников, по словам Владислава Селезнева, сбить не удалось. Беспилотники действовали на высотах до 400 метров, но, ввиду темной поры суток, «фактически, их было только слышно».

Неединичные диверсии

Атака повторилась и в ночь с 18 на 19 февраля, но уже в другом месте. По информации Генштаба, налет был совершен на тыловой военный объект 93-й отдельной механизированной бригады, расположенный вблизи Гродовки Донецкой области. «БПЛА несколько раз атаковали склады ракетно-артиллерийского вооружения бригады, сбрасывая фосфорные зажигательные гранаты. Очаги возгорания, возникшие в результате разрывов, были своевременно локализованы силами резервной группы», - отметил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

К отражению нападения привлекались силы и средства воздушного прикрытия объекта и личный состав дежурной смены. «Однако уничтожить такие небольшие летательные аппараты, которыми являются беспилотники, довольно трудно. БПЛА средствами радиолокационной разведки не выявлялись», – добавили в Генштабе.

По фактам атак расследование ведут в СБУ и военной прокуратуре. В частности, главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что атаки БПЛА являются системными, спланированными и неединичными акциями.

По словам и.о. председателя Запорожской облгосадминистрации – руководителя Совета обороны Запорожской области и генерал-майора СБУ Константина Брыля, такой вид летательных аппаратов «активно используется российским спецподразделением, которое находится на территории Донецкой-Луганской областей».

Вместе с тем, в Генштабе не исключили, что взлет беспилотников и корректировка их работы могли осуществляться с территории, подконтрольной украинской армии. К тому же, неофициально силовики намекают, что корректировщик БПЛА (из местных жителей) был установлен, и что это на некоторое время сделает невозможным повторение подобных налетов.

Война дронов

Даже вероятность повторения таких ситуаций не может не волновать не только военных, но и гражданских. Ведь гарантии того, что подобное не повторится и жертвами атаки не станут мирные граждане, по сути, нет.

Особенно, если ознакомиться с информацией о развитии БПЛА в России. Так, согласно официальному сообщению Минобороны РФ, опубликованному в начале текущего года, «количество беспилотных летательных аппаратов, используемых в Вооруженных силах России, увеличилось с 2011 года в 9,6 раза - до 1720». И, видимо, будет расти и впредь: российские СМИ неоднократно цитировали заявления представителей того же Минобороны РФ, о том, что «беспилотные летательные аппараты играют все большую роль в современной войне», и о том, что уже «в ближайшее время оператор, управляющий БПЛА, станет одной из ключевых фигур в Вооруженных силах РФ».

В январе текущего года Минобороны РФ распространило информацию о начале летных испытаний первого российского беспилотника ударного типа, способного развивать скорость до 800 км/ч и поднимать в воздух четверть тонны полезной нагрузки и вооружений, включая ракеты класса «воздух – земля». Конечно, пока это только «страшилки». Но, опять же, никаких гарантий того, что они не воплотятся в жизнь – нет. Ведь, до недавнего времени, кто-нибудь в Украине вряд ли поверил бы, что российские беспилотники будут использоваться на Донбассе в боевых целях. Вместе с тем, вражеские БПЛА летают не только вдоль границы и линии разграничения, но и пересекают последнюю, залетая глубоко в тыл украинской армии.

Любопытно также, что в 20-х числах февраля в российских СМИ появилась информация о восстановлении военного аэродрома для авиации Черноморского флота и Южного округа РФ на мысе Херсонес в аннексированном Россией Крыму. Причем, сообщалось, что использоваться новый аэродром будет, вероятнее всего, вертолетами и БПЛА. Мол, «истребители и штурмовики на Херсонесе базировать не имеет смысла - есть авиабаза Бельбек».

Что этому может противопоставить Украина? После февральского инцидента, Запорожская ОГА инициирует установку прожекторов в районах расположения армейских складов и тыловых частей. Они должны помочь в ночное время видеть, а, следовательно, и сбивать дроны в случае их появления над этими самыми частями и складами.

В зоне ведения боевых действий, по данным военных, работают комплексы РЭП (радиоэлектронного подавления), которые позволяют не только сбивать, но и сажать БПЛА. Что же касается отечественных дронов, то они выполняют лишь функции разведчиков.

Вместе с тем, о боевых БПЛА Украина задумалась задолго до нынешних атак. Соответствующие переговоры о закупках боевых аппаратов велись с Израилем, беспилотники которого считаются лучшими в мире. И, как сообщали израильские СМИ, компания Israel Aerospace Industries согласилась продать Украине дронов. Однако договоренностям не суждено было воплотиться в жизнь. По информации Bloomberg, сделка о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину была отменена после звонка президента России Владимира Путина премьеру Израиля. Кремль, якобы, начал шантажировать израильские власти вероятностью поставок оружия недружественным Израилю государствам – Сирии и Ирану.

Как бы там ни было, стратегически технологии можно победить только технологиями. Именно этому Украину уже который год учит история. В этой связи, логично не только всерьез заняться разработками собственных боевых БПЛА (хотя это и займет не один год), но и просить помощи у западных партнеров технологиями, а не только деньгами.

Елена Николаева