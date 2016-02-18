Боевики "поливают" позиции сил АТО огнем из гранатометов, пулеметов, БМП и зенитных установок

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в пригородах Донецка и Горловки.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО в Опытном, Песках, Троицком, Зайцево, Новгородском и Луганском. Кроме того, в Марьинке и Опытном враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

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По позициям украинских войск неподалеку Красногоровки противник в течение суток шесть раз открывал огонь, используя миномета, зенитную установку и БМП.

"В районе Майорска пророссийские наемники в очередной раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. По направлению шахты 6-7 по нашим укреплениям вела огонь 122-мм артиллерийская установка врага", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции неподалеку Трехизбенки.