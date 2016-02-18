Боевики "поливают" позиции сил АТО огнем из гранатометов, пулеметов, БМП и зенитных установок
Боевики НВФ за прошедшие сутки 47 раз открывали огонь по позициям сил АТО, подавляющее большинство этих обстрелов носило прицельный характер.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в пригородах Донецка и Горловки.
Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО в Опытном, Песках, Троицком, Зайцево, Новгородском и Луганском. Кроме того, в Марьинке и Опытном враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.
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По позициям украинских войск неподалеку Красногоровки противник в течение суток шесть раз открывал огонь, используя миномета, зенитную установку и БМП.
"В районе Майорска пророссийские наемники в очередной раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. По направлению шахты 6-7 по нашим укреплениям вела огонь 122-мм артиллерийская установка врага", - сообщили в штабе.
На Луганском направлении из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции неподалеку Трехизбенки.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 18 февраля 2016 года:Боевики НЗФ за прошедшие сутки 47 раз откры...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО17 февраля 2016 г.