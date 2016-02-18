Боевики "поливают" позиции сил АТО огнем из гранатометов, пулеметов, БМП и зенитных установок

07:00, 18 февраля 2016
Война
2930

Боевики НВФ за прошедшие сутки 47 раз открывали огонь по позициям сил АТО, подавляющее большинство этих обстрелов носило прицельный характер.

REUTERS

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в пригородах Донецка и Горловки.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты сил АТО в Опытном, Песках, Троицком, Зайцево, Новгородском и Луганском. Кроме того, в Марьинке и Опытном враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

Читайте такжеУкраинская сторона в СЦКК опубликовала фото последствий ночных обстрелов боевиками из "Градов"

По позициям украинских войск неподалеку Красногоровки противник в течение суток шесть раз открывал огонь, используя миномета, зенитную установку и БМП.

"В районе Майорска пророссийские наемники в очередной раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. По направлению шахты 6-7 по нашим укреплениям вела огонь 122-мм артиллерийская установка врага", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции неподалеку Трехизбенки.

Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 18 февраля 2016 года:Боевики НЗФ за прошедшие сутки 47 раз откры...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО17 февраля 2016 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter