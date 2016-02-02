Боевики продолжают открывать огонь, за сутки - 56 обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Снова самой напряженной ситуация была неподалеку от Горловки и в пригородах Донецка. Противник применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы по нашим опорных пунктах в Опытном, Авдеевке, Марьинке и шахте Бутовка. В районе Песков враг вел огонь из минометов. Неподалеку от Горловки противник используя также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, все чаще прибегает к минометным обстрелам украинских позиций", - говорится в сообщении.

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"Наши опорные пункты в Зайцевом и Майорском 6 раз были обстреляны из минометов калибра 120-мм, запрещенного Минскими договоренностями", - подчеркнули в пресс-центре.