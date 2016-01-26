РФ может использовать против Украины ракеты, от которых Киев отказался по Будапештскому меморандуму - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Кроме лжи и провокаций, я в последнее время заявлений от руководства России не слышал, в том числе по поводу не просто выполнения Будапештского меморандума, подписантом которого была в том числе и Российская Федерация, а наоборот - действия Российской Федерации фактически и являются прямым противоречием тех решений, которые были зафиксированы в Будапештском меморандуме", - подчеркнул Турчинов.

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Он прокомментировал события в Сирии, а именно использование российской авиацией крылатых ракет.

"(Крылатые) ракеты, которые, кстати, были в Украине, и полторы тысячи таких крылатых ракет, которые могли нести не только ядерный потенциал, боезаряд, но и обычный боезаряд, сегодня используются против Сирии, и могут Россией, зная злобу и жестокость этой страны, и коварство этой страны, использоваться против нас. То есть, это то оружие, которую мы отдали согласно Будапештскому меморандуму", - подчеркнул Турчинов.