Силы АТО и боевики сдвигают свои позиции ближе к линии соприкосновения на Донбассе – ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили, что на Донбассе силы АТО и боевики продвигают свои позиции ближе к линии соприкосновения. Об этом рассказал замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает "112 Украина".

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"Они подтягивают вперед, передвигают свои позиции, войска и оборудование в спорные зоны, и таким образом линия размежевания как-то меняется. Это такой миф, потому что никогда не существовало "серых зон", существуют только зоны, находящиеся под реальным контролем одной или другой стороны. Конечно, происходят передвижения, но эти передвижения не переходят через линию соприкосновения. Что в реальности происходит, что они продвигают свои позиции ближе к линии соприкосновения, и те позиции, которые ранее оставались не занятыми, с любых тактических причин, они теперь занимаются", - сказал он.

При этом Хуг подчеркнул, что линия разграничения никуда не передвинулась

"Но мы видим определенные передвижения возле Павлополя и Коминтерново. В результате, произошло сужение зоны безопасности, что означает, что вооруженные группы, которые не доверяют друг другу, они приблизились друг к другу и стоят напротив друг друга довольно близко, накаляется напряжение, и там происходит определенная кинетическая такая деятельность", - сказал он.

Замглавы СММ ОБСЕ призвал стороны отойти назад. По его словам, наблюдатели увидели опустевшие площадки для отведенного вооружение с одной стороны и увидели, относительно мало вооружения на таких площадках с другой стороны.

Также отмечается, что за последние несколько месяцев обе стороны передислоцировали позиции ближе друг к другу, в частности на окраинах Горловки и Зайцево.