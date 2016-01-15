Россия не может обеспечить полное прекращение огня боевиками в зоне АТО - СЦКК

Об этом заявил руководитель украинской группы Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-лейтенант Андрей Таран, пишет Украинская правда.

"В украинской стороне СЦКК была создана специальная группа, которая занимается сугубо вопросами восстановления инфраструктуры Донбасса, но недопустимо чтобы люди работали под обстрелами", - заявил он.

Читайте такжеХарактер маневров и обстрелов на Донбассе не говорит о подготовке боевиков к наступлению - спикер АТО

"К сожалению, вынужден констатировать, что российская сторона СЦКК в настоящее время не может обеспечить полное прекращение огня боевиков во время проведения разминирования и восстановительных работ электросетей, водопроводов, газопроводов на определенных в Минске приоритетных участках", - отметил Таран.

"Такая ситуация приводит к затягиванию процесса восстановления инфраструктуры. Безопасность проведения работ – это ключевое требование, на котором настаивает украинская сторона СЦКК", – добавил он.

По словам Тарана, когда работы ведутся на неподконтрольных правительству Украины территориях отдельных районах Луганщины и Донетчины, где продолжают проживать украинские граждане, силы АТО неуклонно придерживаются режима "тишины" в связи с Минскими договоренностями.

Однако, как только восстановление инфраструктуры начинается на территориях, которые контролирует украинская власть, то со стороны боевиков начинаются циничные обстрелы.

Руководитель украинской стороны подчеркнул, что, несмотря на Минские договоренности, количество обстрелов со стороны НВФ, особенно на новогодние и рождественские праздники, значительно возрасло.