Начальник Генштаба во время встречи с главой ОБСЕ обсудили вопрос о безопасности бойцов АТО

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

"Встреча была посвящена налаживанию более тесного взаимодействия Вооруженных сил Украины со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", - сказано в сообщении.

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Также среди обсужденных вопросов главное внимание уделялось безопасности военнослужащих ВСУ. Муженко отметил, что украинские военные соблюдают режим прекращения огня вдоль линии размежевания на востоке Украины.

Стороны уделили внимание и повышению эффективности деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В конце встречи Муженко поблагодарил посла Апакана за эффективную работу миссии ОБСЕ и заверил в полной поддержке и заинтересованности ВСУ в дальнейшем развитии сотрудничества.