За первые дни года 13 боевиков "ДНР" сбежали с позиций в Донецком аэропорту - АП
За первые дни 2016 года 13 боевиков из состава так называемого "11-го отдельного мотострелкового полка" бандформирования "ДНР", который дислоцируются в Макеевке, бежали с позиций в Донецком аэропорту.
Об этом во время брифинга сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в течение праздников в рядах боевиков наблюдается снижение дисциплины и ухудшение психологического состояния боевиков. За первые дни 2016 года 13 боевиков из состава так называемого "11-го отдельного мотострелкового полка" бандформирования "ДНР", который дислоцируются в Макеевке, бежали с позиций в Донецком аэропорту", - сказал он.
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Кроме того, Лысенко заметил, что на Луганском направлении наблюдалась полная тишина, а на Донецком боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Светлодарска, восточнее Новгородского и в Донецком аэропорту.
"Почти все обстрелы были неприцельными. Однако неподалеку Новгородского снова работали вражеские снайперы", - отметил Лысенко.
В то же время, на Мариупольском направлении, сообщил он, враг нарушил режим тишины в поселке Широкино.
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"Боевики дважды открывали огонь по нашим позициям из гранатометов. Оба обстрела были прицельными, но непродолжительными и вреда нашим воинам не причинили", - добавил представитель АТО.
Также он отметил, что вблизи поселка Заря Донецкой области был зафиксирован пролет одного беспилотного летательного аппарата боевиков.