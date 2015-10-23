В районе сел Сонцево и Мирное зафиксировано 29 танков боевиков
13:25, 23 октября 2015Война
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Боевики отвели не все танки от линии разграничения, в частности, вблизи населенных пунктов Солнцево и Мирное в Донецкой области наблюдателями ОБСЕ зафиксировано 29 танков.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения условий отведения вооружений со стороны противника. Беспилотник миссии подтвердил, что вблизи с. Солнцево до сих пор находятся 16 вражеских танков. Возле с. Мирное, которое подконтрольно т.н. ДНР, зафиксировано 13 танков", - сказал Лысенко.
При этом он в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона ежедневно сотрудничает с наблюдателями и соблюдает Минские договоренности.
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