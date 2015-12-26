Возле Марьинки боевики напоили местного жителя и отправили на минное поле – штаб АТО

На Донетчине пророссийские боевики попытались совершить очередную провокацию и отправили мирного жителя на минное поле. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

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"Яркий пример пренебрежения боевиками безопасностью мирных жителей случился возле Марьинки. Пророссийские преступники заставили одного из местных жителей оккупированной ими Александровки пересечь линию разграничения сторон и отправили его прямо по минным полям, которые они явно сами установили. Человек, которого они предварительно напоили водкой, должен был стать, живым минными тралом, а всю ответственность за его гибель они бы переложили на украинских воинов. К счастью, трагедии не произошло", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что этот случай – не единичный.

Напомним, сегодня по состоянию на 18.00 боевики 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря на период новогодних праздников, однако террористы нарушают режим тишины.