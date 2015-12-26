Боевики обстреливали позиции сил АТО возле Опытного, Песков и Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети. По данным штаба, возле Донецка боевики нарушали режим тишины в районе Опытного, Песков и Авдеевки. Севернее Горловки боевики снова били возле Новгородского, Зайцевого, Майорска. Вблизи Светлодарска – по Луганскому.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены трое украинских военнослужащих"В основном противник использовал стрелковое оружие, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперский огонь. Однако под вечер возле Зайцевого боевики дважды ударили из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря на период новогодних праздников, однако террористы нарушают режим тишины.