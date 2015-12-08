Контактная группа согласовала первоочередные места вдоль линии разграничения для разминирования

Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания трехсторонней контактной группы, которое завершилось в Минске.

Читайте такжеТрехстороння контактная группа призывает не допустить срыва Минских соглашений

«Участники встречи согласовали предложение рабочей подгруппы по безопасности касательно того, на каких участках вдоль линии соприкосновения будет в первую очередь проведено разминирование - с учетом их инфраструктурной и гуманитарной значимости. Представители СММ ОБСЕ должны получить доступ ко всей территории Донбасса, в том числе и к неподконтрольной Украине части украинско-российской границы», - отметила Олифер.

Также, по ее данным, «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны обеспечить доступ экспертам международных организаций, в том числе, "Врачей без границ" и Международного комитета Красного Креста к заключенным, которые находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной Украине части Донбасса».