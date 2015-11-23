Напряжение в зоне АТО не спадает: боевики осуществили 37 обстрелов по всем направлениям

Боевики вели огонь по всем направлениям вдоль линии разграничения, сообщает пресс-центр АТО на свои странице в Facebook.

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"Как и обычно, большинство провокационных обстрелов произошло именно на Донецком направлении. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели огонь в направлении Опытного, Марьинки, Песков, Невельского, Новгородского и Авдеевки", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, используя минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, наемники вели прицельный огонь по Майорскому, Зайцевому, Станице Луганской, Гранитному и Широкино. В общем, с 18 вечера и до 6 утра произошло 37 обстрелов.