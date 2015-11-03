На Донбассе со стороны боевиков возросло количество провокации - "ИС"

Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его словами, в основном фиксируется неприцельный огонь из стрелковых вооружений (вклюительно крупнокалиберные пулеметы) и АГС-17, 21, реже (чаще всего для прикрытия инфильтрации/эксфильтрации ДРГ) - ЗУ-23-2 или 82-мм минометы.

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Дмитрий Тымчук уточнил, что в течении суток вооруженные провокации боевиков фиксировались в районе Павлополя (севернее), Гнутово и Саханки. В районе Заиченко отмечалось использование 82-мм миномета.

"В районе населенных пунктов Пески, Авдеевка, Опытное, ДАП-а террористы продолжают открывать огонь из стрелковых вооружений и станковых гранатометов типа АГС-17", - сообщил он.

Также применение стрелкового оружия зафиксировано южнее населенного пункта Шумы, а также в глубине боевых порядков боевиков - южнее Гольмовского (район Лозового).

"Между Попасной и Катериновкой, в районе Новотошковки отмечена активность пехотных групп боевиков на дистанции прямой видимости. По предварительным данным, террористы ведут активное минирование местности. На нескольких участках на переднем крае продолжают фиксироваться группы наблюдателей боевиков. Кроме того, практически в каждом формировании российско-террористических войск определены "разведчики", которые регулярно пересекают линию разграничения под видом мирных жителей. Их задачей является изучение мест дислокации сил АТО", - сообщил он.