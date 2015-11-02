Силы АТО 5 ноября начнут отвод минометов калибром менее 120 мм в Донецкой области - Лысенко
13:25, 02 ноября 2015Война
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Силы АТО 5 ноября начнут отвод минометов калибром менее 120 мм в Донецкой области, который планируется закончить 8 ноября.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Вчера украинской стороной была полностью отведена артиллерия этого калибра на условленное расстояние в 15 км от линии разграничения. Процесс верификации артиллерийских систем продлится еще 2 дня. Начиная с 5 ноября, начнется отвод минометов калибром менее 120 мм в Донецкой области, который планируется закончить 8 ноября", - заявил Андрей Лысенко.
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