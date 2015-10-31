Ночь в зоне АТО прошла спокойно, саперы борются с последствиями трагедии в Сватово (видео)

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что военные саперы продолжают устранять последствия катастрофы в Сватово, обнаруживают в населенном пункте и в окрестностях боеприпасы, которые не разорвались, и утилизируют их в безопасных местах.

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"В работах задействовано более двадцати инженерно-саперных подразделений", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, сегодня в Зайцево, куда накануне с помощью представителей ГВС были доставлены все необходимые строительные материалы, начнется ремонт школы.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось более 3 тысяч тонн боеприпасов, начался пожар. Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате трагедии погибли двое людей, еще восемь травмированы.