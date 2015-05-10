Российские солдаты группами отказываются ехать в Украину - Reuters

Российские солдаты группами уходят из армии из-за конфликта в Украине, о чем Рейтер рассказали сами уволившиеся военные и правозащитники. Их рассказы ставят под сомнение утверждения Кремля о том, что в Украине нет российских войск, а за боевиков россияне сражаются в качестве добровольцев.

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Количество свидетельств того, что в Украине воюют россияне, зашкаливает: на полях боя находят российское армейское вооружение, об этом рассказывают семьи российских солдат и украинские пленные, говорящие, что были схвачены российскими десантниками.

После убийства оппозиционера Бориса Немцова соратники политика заканчивают работу над его докладом, в котором будут описаны новые свидетельства российского военного присутствия в Украине.

Однако до сих пор редко удавалось находить российских солдат, участвовавших в боевых действиях в Украине и готовых об этом рассказывать. Еще реже получалось поговорить с теми, кто из-за этого уволился из армии.

Рейтер связался с пятерыми военными, которые вместе с товарищами недавно покинули службу, в том числе и с двумя из них, которые признались, что уволились из-за того, что солдат отправляют в Украину.

Один из них живет в Москве. Он рассказал, что летом прошлого года был отправлен в Ростовскую область на учения, но вместо этого оказался в Украине на танке в составе бронеколонны.

"Какой-то подполковник уже после пересечения границы сказал, что могут посадить за невыполнение приказа. Некоторые отказываться стали там дальше находиться", - сказал бывший военный, служивший в элитной Кантемировской танковой дивизии. Как и остальные, он говорил на условиях анонимности, опасаясь возможного преследования.

Он видел, как солдаты отказывались воевать.

"При мне таких было двое. Куда-то их забрали. Подполковник говорил, что на них завели уголовное дело, а на самом деле, мы им потом позвонили, они дома были, просто уволились".

Уволившиеся российские солдаты и правозащитники рассказали Рейтер о том, как некоторые солдаты боятся ехать в Украину, как их заставляют воевать там или что они разочарованы тем, как их встретило командование после возвращения с украинской территории.

Бывший танкист из Москвы говорит, что не поехал бы в Украину по своей воле.

"Да нет, зачем? Это не наша война. Если бы войска там были официально, то да, это уже другое дело".

Он говорит, что был отправлен в Украину в конце августа прошлого года и вернулся в Россию в начале сентября во время первых мирных переговоров. Его экипаж управлял модернизированным российским танком Т-72Б3.

"(После возвращения в Россию) построили нас, сказали - всем командировочные, боевые, медали", - рассказал солдат. Но в итоге, по его словам, ни он, ни его товарищи не получили ничего из обещанного, даже после того, как напомнили об обещаниях своим командирам.

Имена девятерых солдат, покинувших Кантемировскую дивизию, упомянуты в изученной Рейтер переписке начальника отдела кадров Западного военного округа Виктора Мисковца и секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой.

В письмах правозащитная организация просила уволить солдат, подавших рапорт о расторжении контракта, что, как сказал Рейтер один из военных, командование делать не хотело. Служба в Украине в письмах не упоминается.

Военные, как сказано в ответе, под которым стоит подпись Мисковца, были уволены 12 декабря. Мисковец и его заместитель не отвечали на звонки.

Трое солдат из списка, с которыми связался Рейтер, подтвердили, что они недавно уволились из армии, однако отказались говорить об Украине.

Представитель российского Минобороны отказался комментировать увольнение военных из Кантемировской дивизии и их отправку в Украину.