Односельчане россиянина, захваченного под Луганском: "Если он попался, значит, российские войска в Украине есть"

На текущей неделе в Киеве начался суд над гражданами Российской Федерации - капитаном Евгением Ерофеевым и сержантом Александром Александровым. Бойцы российского спецназа, о чем они сами рассказали, в том числе, и российским СМИ, были захвачены в бою под Луганском в середине мая. В том же бою погиб младший сержант украинской армии Вадим Пугачев.

На первом заседании подозреваемым в ряде тяжких преступлений – незаконном проникновении на территорию Украины, развязывание войны и террористической деятельности – российским офицерам Главного разведуправления Генштаба был продлен арест.

УНИАН разыскал родственников Александрова, чтобы пообщаться и понять, что движет российскими военными, когда они отправляются убивать граждан Украины на Донбасс. С этой целью мы отправились на родину сержанта - в село Рожки Кировской области.

Оказалось, что Рожки не имеют ничего общего со стереотипом бедной и забитой российской глубинки. Это богатое село, с добротными домами, новой футбольной площадкой, школой, детским садом. Здесь есть и свое градообразующие предприятие – газоперекачивающая станция "Газпрома", который, как известно, уже много лет обещает исполнить мечты всех россиян. На этой станции работали когда-то отец и старший брат Александрова. Перед въездом в село "щедрый "Газпром" оборудовал себе даже вертолетную площадку. Правда, дороги заасфальтировать забыли…

Найти дом Александровых (как оказалось, это двухэтажный особняк) не составило большого труда - несмотря на внушительные размеры Рожков, тут все друг друга знают.

Родителей подсудимого сержанта - Зинаиду Николаевну и Анатолия Александровича – мы застали на улице, они занимались обустройством двора. Узнав, что мы – украинские журналисты, мама сразу отнеслась к нам с неприязнью: "Давайте ни о чем не будем говорить, разворачивайтесь и уезжайте. Без комментариев. Ничего не хочу. Не хочу, достали уже".

Мы спросили, знают ли они про начавшийся в Киеве суд, знают ли, что его можно посмотреть онлайн, хотят ли поехать в Киев к сыну. Убедить их в безопасности такой поездки нам не удалось. "И что, сейчас побегу смотреть ваш Интернет, разве это ему поможет?" - сказала Зинаида Николаевна.

Так мы простояли у ворот минут двадцать… Поговорить не получилось. Задать главный вопрос, понимают ли они, что их сын и тысячи его сослуживцев отправились на Донбасс убивать украинских солдат, нам не удалось. Понимают ли Александровы, что их сын рано или поздно вернется, а родственникам, например, Вадима Пугачева остается только плакать на его могиле?.."Эта информация, которая прошла по всем каналам, мне она абсолютно не нужна, она мне нисколько не добавила оптимизма, - добавил отец Александрова. - Вы ни с кем не согласовали, приехали, не предупредили, поэтому я с вами общаться не хочу".

Едва мы отъехали от дома, выяснилось, что наша камера почти ничего не сняла – техника дала сбой. Пришлось вернуться. И вторая встреча была уже более жесткой – с вилами (в прямом смысле), и угрозами позвонить в ФСБ. Выяснилось: родители считают, что в сложившейся ситуации виноваты… журналисты, которые сделали эту историю публичной, и якобы именно это мешает обмену. Мысль о вине Ерофеева и Александрова, судя по всему, не приходит им в голову.

А что думают остальные жители села Рожки? Как оказалось, здесь живут очень открытые люди. Никто нам не отказывал в интервью, люди охотно говорили на камеру, несмотря на то, что каждый разговор начинался словами: "Мы приехали из Киева".

Наш небольшой опрос рожковцев показал, что Александров характеризуется местными жителями исключительно с положительной стороны, его семье сочувствуют и надеются на обмен спецназовцев на Савченко и Сенцова. Других фамилий из длинного списка украинских пленников тут не знают.

При этом никто не скрывает, что Александров – российский контрактник, говорят, что "даже принимал участие в боевых действиях". На вопрос – не в Украине ли – отводят глаза. Но без камеры говорят прямо – если он попался, значит, российские войска в Украине есть. Просто об этом не принято рассуждать. Дважды мы услышали и более откровенную причину участия сержанта в боях на Донбассе – недавно женился, нужны деньги.

Наша работа не прошла незамеченной. Неладное заподозрила продавщица магазина, перед которым мы разговаривали с местными жителями. Она потребовала "согласование" на съемку и устроила "проверку документов". Российское законодательство мы не нарушали, а никакого согласования на съёмку в публичных местах не требуется – что мы и объяснили продавщице. Однако бдительную гражданку это не удовлетворило.

Через несколько минут у магазина появился сельский глава, Анатолий. Видимо, примчался "на вызов". Представитель власти оказался очень радушным и общительным. Он рассказал, что родителей Александрова поддерживают, как могут, что они – родители – часто ездят зачем-то в Тольятти (там, собственно, и находится бригада спецназа, где служит – или служил – их сын), но кто вызывает их туда – неизвестно.

Сельский глава много спрашивал нас о войне на Донбассе, об Украине. Говорил, что российскую версию знает, но хотел бы узнать мнение и с другой стороны фронта. В итоге, пригласил нас в свой кабинет и угостил яблоками. На чай не хватило времени. Потом Анатолий устроил экскурсию по селу, показал памятник погибшим в Великой отечественной войне и Аллею славы, посаженную к 70-летию Победы. Удивился, узнав, что в Украине подобные памятники тоже в идеальном состоянии, и никто их не крушит.

- Так и что у вас, правда, гражданская война? – спросил напоследок глава сельсовета.

- Ну, если война у нас гражданская, то что на ней делал сержант Александров? – спросили мы в ответ.

В воздухе повисло молчание.

Роман Цимбалюк