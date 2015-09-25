Боевики 4 раза нарушили перемирие, сосредоточив огонь на двух направлениях - штаб
07:10, 25 сентября 2015Война
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Около 18 часов снайпер боевиков со стороны Спартака обстреливал позиции сил АТО, что на юг от Авдеевки.
REUTERS
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
В целом на протяжении вчерашних суток бандформирования 4 раза нарушали перемирие. Два раза преступники открывали огонь вблизи Донецка, еще два случая зафиксированы на Артемовском направлении.
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"Также уже сегодня на Артемовском направлении около 1 ночи пророссийские наемники обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинский опорный пункт в районе поселка Зайцевое", - говорится в сообщении штаба.
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