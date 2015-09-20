В районе Авдеевки боевики из зенитной установки обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Со стороны поселка Петровское, что неподалеку от Мариуполя, в 20.10 преступники вели огонь из стрелкового оружия по украинскому опорному пункту в Богдановке", говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики ночью трижды обстреляли позиции сил АТО, утром традиционно было тихо - штаб"А в 21.50, по нашим подразделениям на юг от Авдеевки, боевики били из гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия", отметили в пресс-центре.

Кроме того, на Артемовском направлении в половине 12 ночи, на территории временно не подконтрольной украинской власти, наемники открывали огоньиз крупнокалиберных пулеметов неудачно провоцируя украинских военных на ответ.

Также пресс-центр сообщил, что сегодня, 20 сентября, с полуночи и до 6 утра случаев нарушение режима тишины не было.