На Луганщине за два дня погиб один военный, двое - ранены

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, 19 сентября в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на растяжке подорвались 2 военнослужащих ВСУ - один военнослужащий погиб и второй получил минно-взрывные травмы.

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20 сентября возле блокпоста в районе с. Новотошковское Попаснянского района на растяжке подорвался военнослужащий ВСУ 1973 г. р.. Мужчина получил многочисленные осколочные ранения тела.

Данные факты квалифицированы по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).