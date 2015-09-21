На Луганщине за два дня погиб один военный, двое - ранены
10:47, 21 сентября 2015Война
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В Луганской области 19-20 сентября погиб 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще двое были ранены.
REUTERS
Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, 19 сентября в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на растяжке подорвались 2 военнослужащих ВСУ - один военнослужащий погиб и второй получил минно-взрывные травмы.
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20 сентября возле блокпоста в районе с. Новотошковское Попаснянского района на растяжке подорвался военнослужащий ВСУ 1973 г. р.. Мужчина получил многочисленные осколочные ранения тела.
Данные факты квалифицированы по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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