Задержанного на Донбассе майора РФ Старкова отпустили под домашний арест - СМИ
Задержанного с "КамАЗом" боеприпасов российского майора Владимира Старкова отпустили под домашний арест.
Об этом сообщили источники, передает ТСН.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту "Березовое" (Донецкая область) задержали "КамАЗ" с боеприпасами. В транспортном средстве, который заехал с оккупированной территории, были два человека в военной форме.
После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании "майор", а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.
Позже СБУ опубликовала видео с задержанным на Донбассе офицером РФ Владимиром Старковым, на котором он призвал Путина не открещиваться от своих солдат и признать его военным российской армии.