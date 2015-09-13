ВСУ используют перемирие на Донбассе для подготовки техники и личного состава - Полторак

Об этом в Харькове во время торжеств по случаю Дня танкиста заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНИАН.

Глава оборонного ведомства констатировал, что перемирие на Донбассе соблюдается, обстрелы наблюдаются лишь единичные и из стрелкового оружия.

“В последнее время зона проведения антитеррористической операции находится в стабильном состоянии. Обстрелы, их немного, например, вчера их было три, два дня назад вообще не было, как правило, это выстрелы из стрелкового оружия. Перемирие на фронте в целом сохраняется”, - констатировал Полторак.

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По его словам, это дает возможность сосредоточиться на обеспечении и подготовке войска.

“Это дает нам возможность лучше подготовить и личный состав, и технику. Конечно, предусмотреть в дальнейшем действия террористических группировок очень трудно. Мы этот момент используем для того, чтобы обеспечить (армию — УНИАН), подготовиться к зиме, а также подготовить личный состав, который сегодня есть и из зоны АТО, и у нас практически все полигоны забиты личным составом, где они проводят обучение”, - сказал Полторак.

“Надо готовиться, готовить армию, чтобы она была мощной и способной защитить наши границы”, - подытожил министр.