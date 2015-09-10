Умер второй боец из группы, которая подорвалась на растяжке в Луганской области

Об этом сообщает "112 Украина".

Как заявил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, "на сегодняшний день есть информация о том, что на месте погиб один военнослужащий, 1987 года рождения, который прибыл из Львовской области. И только что поступила информация, что от полученных ранений в больнице в Артемовске скончался еще один военнослужащий, 1974 года рождения, который прибыл из Кременчуга".

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"Это работа ДРГ. С 1 сентября обстрелы прекратились, и усилия диверсионных групп "ЛНР" направлены на то, чтобы проводить диверсионную минную работу... Мы фиксируем небольшие обстрелы из стрелкового оружия, но таких обстрелов, как были, по-прежнему не фиксируем", - отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, утром на блокпосту за селом Троицкое Попаснянского района Луганской области на растяжке, установленной террористами, подорвались военнослужащие 54-й механизированной бригады. Один боец погиб и пятеро получили ранения.