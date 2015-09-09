Турчинов: Угроза наступления России сохраняется, но у Путина нет "ни одного козыря"

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в программе "Левый Берег" с Соней Кошкиной на "24 канале".

"Мы их фактически прижали. И у Путина нет никаких аргументов сказать: "Видите, снова сорваны Минские соглашения, опять Украина не выполняет взятые на себя обязательства". И здесь ни одного козыря у Путина нет, все попытки скрыть свои преступления под какие-то политические лозунги у него сегодня отсутствуют", – подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО напомнил, что российские войска до сих пор находятся на территории Украины, и им приходит подкрепление.

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"Пока мы видим, как сконцентрированы российские войска, мы видим ту подготовку, тот ресурс, который они системно свозят на оккупированные территории (вооружение, военную технику, боекомплекты), мы четко понимаем, что это регулярные Вооруженные силы Российской Федерации, которые могут перейти в наступление в любую минуту", - подчеркнул Турчинов.

По его мнению, сейчас Путин пытается торговаться с Западом, готовится "к попытке ведения переговоров с США", которые состоятся во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Турчинов добавил, что российские провокации в Украине не завершатся и "мы должны быть готовыми отразить наступление в любой момент".