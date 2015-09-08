В зоне АТО на двух направлениях замечено передвижение пехотных групп боевиков - ИС

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в зоне проведения АТО сохраняется относительное затишье. Замечено передвижение пехотных групп боевиков на Луганском и Донецком направлениях в районе населенных пунктов Первомайск, Попасная, Орехово, Крымское, Еленовка и Старогнатовка, также боевики трижды открывали огонь - на Донецком, Артемовском и Луганском направлениях.

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Также, по данным Тымчука, продолжается усиление нового батальона российско-террористических войск, недавно переброшенного на Луганском направлении (ранее группа ИС сообщала о данной переброске). Зафиксировано прибытие 2-х боевых бронированных машин и 3-х бензовозов. Южнее н.п.Станица Луганская обнаружены новые оборудованные огневые позиции с 122-х миллиметровыми гаубицами Д-30А.

Кроме того, в районе н.п.Старобешево боевики продолжают сосредотачивать силы и средства. Зафиксировано прибытие армейских грузовиков с 3 ед. 120-ти миллиметровых минометов на прицепе. В этом же направлении зафиксировано движение бронегруппы из 3-х танков и 2-х БТР. Между н.п.Тельманово и Старобешево российско-террористические войска оборудуют полевые армейские склады, в данный момент отмечен подвоз и складирование ящиков с боеприпасами.

В то же время, по информации ИС, со стороны н.п.Донецк в направлении Ясиноватой выдвинулись 4 танка. В Петровский район Донецка прибыли 2 мобильные установки ЗУ-23-2 в сопровождении вооруженных людей, одетых как "казаки".

На приморском направление в сторону н.п. Октябрь переброшена бронегруппа террористов из 5-ти танков и 3-х БМП-1,2.