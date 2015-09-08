"ДНР" анонсировала обмен пленными под Марьинкой

Четверых террористов "ДНР" обменяют на двух украинских военных, передает один из сайтов боевиков.

Об этом сообщил так называемый командир комендантского полка, начальник военной полиции "ДНР" Виктор Аносов.

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«Предварительное время проведение обмена – 15:00, место — Марьинка», — сказал он. Аносов добавил, что обмен пройдет по формуле "четыре на два" в один этап.

Ранее, 27 августа, состоялся обмен между украинскими силами и боевиками в формате "12 на 12".

Уполномоченная президента по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Геращенко позже сообщила, что по состоянию на 31 августа боевики удерживают в заложниках 157 граждан Украины.