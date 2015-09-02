Председатель ОБСЕ призвал обменять пленных на Донбассе по принципу "всех на всех"

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, об этом Дачич сегодня сказал после брифинга со своим специальным представителем в Трехсторонний контактной группе, послом Мартином Сайдиком и председателем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом. На встрече также присутствовал генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер.

"Действующий председатель призвал все стороны принять шаги, которые должны быть направлены на усиление уровня доверия, в том числе посредством обмена пленными и незаконно удерживаемыми лицами на основе принципа «всех на всех", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что все стороны на Донбассе должны соблюдать обязательства по правам человека и справедливого обращения с заложниками.

"Полное прекращение огня и подтверждение об отводе тяжелого вооружения является обязательным условием для прекращения военных действий, что предотвратит последующим гражданским потерям и будет способствовать возвращению к нормальной жизни, особенно для наиболее уязвимых лиц вдоль линии соприкосновения", - подчеркнул Дачич, осудив последние факты нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

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Он призвал все стороны срочно завершить принятие соглашения об отводе танков и отдельных видов вооружения калибром менее 100 мм и согласовать соответствующие модальности для наблюдения и контроля за этим процессом.

Дачич выразил поддержку усилиям Сайдика и Апакана относительно попытки достичь всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня вдоль всей линии разграничения в начале нового учебного года.

Кроме того, он отметил о срочной необходимости усилить усилия, которые должны быть направлены на достижение политического решения ситуации на Донбассе согласно Минским соглашениям.

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Как сообщал УНИАН, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко заявляет, что на сегодняшний день в заложниках у боевиков остаются еще 157 украинцев.

Подписание Трехстороннего соглашения контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе об отводе вооружений калибром менее 100 мм запланировано на 8 сентября в Минске.