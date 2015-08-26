Сайдик: боевики готовы пустить представителей Красного Креста в тюрьмы

20:57, 26 августа 2015
Политика
1635 0

Контролируемые Россией боевики готовы допустить представителей Международного комитета Красного Креста в тюрьмы, где содержатся наказанные украинскими судами лица.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Читайте такжеКонтактная группа проводит переговоры по Донбассу с представителями боевиков - МИД Беларуси

Сайдик рассказал о результатах сегодняшних встреч рабочих подгрупп контактной группы в Минске, и в частности результаты встречи подгруппы по гуманитарным вопросам.

"Представители отдельных районов Донецкой области заявили о своей готовности предоставить Международному комитету Красного Креста допуск к тем заключенным, которые по данным украинской стороны желают отбывать дальнейшее срок наказания на подконтрольной Украине территории", - заявил Сайдик.

В то же время он отметил, что украинская сторона рассмотрит возможности перемещения заключенных соккупированных территорий Донбасса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter