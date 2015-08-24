Порошенко назвал количество мобилизованных за шесть очередей мобилизации

За шесть очередей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины пришли на военную службу 210 тысяч человек, из них 35 тысяч, то есть каждый шестой, - добровольцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в своем выступлении во время проведения Марша Независимости на Крещатике.

В то же время он отметил, что во время проведения антитеррористической операции на Донбассе были ранены 7 320 военнослужащих.

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По словам Порошенко, 9 тысяч солдат и офицеров, бойцов добровольческих батальонов и волонтеров получили высокие государственные награды, 22-м военнослужащим присвоено звание "Герой Украины".