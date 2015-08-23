Правоохранители задержали корректировщицу, виновную в обстреле Сартаны
Задержаны уже двое корректировщиков, виновных в обстреле Сартаны 16 августа.
Об этом заявил глава ВГА Донецкой области Павел Жебривский, передает местный сайт 0629.
По его словам, сначала задержали мужчину, который работал спасателем, а затем женщину.
Читайте такжеСБУ задержала корректировщика огня по Сартане - им оказался местный житель
"Об этом еще не сообщали, но по данному делу арестованы два человека", - подчеркнул губернатор.
Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрела было разрушено около 50 жилых домов, погибло 3 человек. С ранениями к медикам обратились 7 человек.
Генштаб заявил, что обстрел Сартаны был проведен со стороны контролируемых российскими военными и боевиками поселков Саханка — Коминтерново.
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает, что обстрел поселка состоялся с применением запрещенной Минскими договоренностями артиллерии, которая должна была быть отведенной на определенные расстояния от линии разграничения.