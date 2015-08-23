Правоохранители задержали корректировщицу, виновную в обстреле Сартаны

Об этом заявил глава ВГА Донецкой области Павел Жебривский, передает местный сайт 0629.

По его словам, сначала задержали мужчину, который работал спасателем, а затем женщину.

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"Об этом еще не сообщали, но по данному делу арестованы два человека", - подчеркнул губернатор.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрела было разрушено около 50 жилых домов, погибло 3 человек. С ранениями к медикам обратились 7 человек.

Генштаб заявил, что обстрел Сартаны был проведен со стороны контролируемых российскими военными и боевиками поселков Саханка — Коминтерново.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает, что обстрел поселка состоялся с применением запрещенной Минскими договоренностями артиллерии, которая должна была быть отведенной на определенные расстояния от линии разграничения.