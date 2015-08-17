В МЧС РФ анонсировали очередное вторжение "гумконвоя" на Донбасс 20 августа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на селекторном совещании в российском МЧС сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях генерал-лейтенант Виктор Яцуценко.

«Продолжается работа по формированию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей Украины, очередная колонна запланирована на 20 августа», — сказал Яцуценко.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа 35-й российский так называемый «гумконвой» пересек границу Украины.

7 августа в МЧС РФ заявили о намерении в августе направить на оккупированный Донбасс три так называемых «гумконвоя», в основном, как утверждали в ведомстве, с российскими учебниками.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».