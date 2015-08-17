Опубликовано видео последствий обстрела боевиками Сартаны под Мариуполем

По сообщению пресс-офицера сектора "М" Ярослава Чепурного, в результате обстрела поселка Сартаны, трое мирных жителей погибли, передают "Новости Донбасса".

Есть пострадавшие, среди которых ребенок. Стало известно, что сейчас они доставлены в больницы Мариуполя.

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Сартанский поселковый голова Степан Махсма сообщил, что в результате обстрела населенного пункта есть 6 раненых.

При этом по состоянию на 3:00 были выявлены 52 поврежденных дома, в том числе 5 с прямыми попаданиями.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики под Мариуполем обстреливают из САУ поселки Лебединское и Сартану. Ночью было известно о двух раненых жителях, среди которых ребенок.