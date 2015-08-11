Минобороны Украины надеется на расширение сотрудничества с Великобританией

Министерство обороны Украины надеется на расширение сотрудничества с Вооруженными силами Великобритании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны - руководитель аппарата Петр Мехед.

Мехед отметил, что в эти минуты проходит рабочая встреча министра обороны Украины с министром обороны Великобритании.

Заместитель министра отметил, что это является примером выполнения одной из задач, которые стоят перед Вооруженными силами Украины.

“Мы надеемся на плодотворные переговоры и соответствующие договоренности о двустороннем сотрудничестве с Вооруженными силами Великобритании”, - сказал он.

Читайте такжеБолее 140 участников АТО назначены на руководящие должности в Минобороны и ВСУ - Полторак

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, в Украине с рабочим визитом находится министр обороны Великобритании Майкл Фаллон.