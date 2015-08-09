Во время танкового обстрела боевиками села на Донетчине пострадали двое детей

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Ясиноватском районе в результате прямого попадания танкового снаряда в дом тяжело ранены двое детей.

«6-летний мальчик и его брат 2012 года рождения получили травмы вследствие обрушения дома в селе Невельское Ясиноватского района. У одного ребенка – перелом черепа, у другого – сотрясение головного мозга», - говорится в сообщении.

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Также уточняется, что «около 19.00 в дом №6 по ул. Победы, где находилась мать 1985 года рождения и трое ее детей, попал танковый снаряд боевиков».

«В результате обвала дома тяжкие телесные повреждения получили братья 2008 и 2012 годов рождения. Молодая женщина и старший, 11-летний сын не пострадали», - сообщили в пресс-службе и отметили, что дети с тяжелыми травмами головы были доставлены в больницу г. Селидово, их готовят к переводу в днепропетровскую клинику.

Як сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 111 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Террористы били из танка по мирным зданиям в селе Невельское.