Из плена боевиков освобождены еще трое украинцев (фото)
20:21, 08 августа 2015Война
4005
Из плена боевиков сегодня, 8 августа, освободили еще троих украинцев, все гражданские.
Фамилии освобожденных заложников не указывают / facebook.com/Budik.v.v
Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик на своей странице в Facebook.
Читайте такжеМилиция разыскивает 926 жителей Донецкой области, исчезнувших за период АТО
"Сегодня закончили операцию по обмену. Совместно с Минской группой под руководством Виктора Медведчука, Офицерский корпус, Минобороны при поддержке СБУ - забрали еще троих человек. Все гражданские. По их просьбе фамилии не указываем", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 24 июля в плену боевиков удерживаются около 200 украинцев, из которых около 60 человек - гражданские.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter