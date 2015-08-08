Из плена боевиков освобождены еще трое украинцев (фото)

Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик на своей странице в Facebook.

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"Сегодня закончили операцию по обмену. Совместно с Минской группой под руководством Виктора Медведчука, Офицерский корпус, Минобороны при поддержке СБУ - забрали еще троих человек. Все гражданские. По их просьбе фамилии не указываем", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 24 июля в плену боевиков удерживаются около 200 украинцев, из которых около 60 человек - гражданские.