Боевики пытаются прорвать оборону 28-й бригады

12:40, 08 августа 2015
Война
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В течение последних дней ситуация в зоне ответственности 28-й Отдельной механизированной бригады остается сложной и напряженной.

Марьинка / facebook.com/28brigade

Об этом сообщает пресс-служба 28-й ОМБР на своей странице в Facebook.

Пророссийские бандформирования постоянно прибегают к вооруженным провокациям с использованием стрелкового оружия, гранатометов, минометов, танков и БМП.

За прошедшие сутки зафиксировано 34 обстрела позиций бригады.

"Группы пехоты в составе 10-15 человек пытаются разведкой боем найти слабые места в нашей обороне. Горячее всего было в районе Красногоровки и Марьинки. Но защитники Отчизны из 28-й не оставляют боевикам шансов на успех", - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, 13 июня украинские военные вечером отбили атаку на Марьинку Донецкой области двух групп пехоты пророссийских боевиков.

Протягом останніх днів ситуація в зоні відповідальності 28 ОМБр залишається складною та напруженою. Проросійські ба...

Posted by 28 окрема механізована бригада on 8 серпня 2015 р.
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