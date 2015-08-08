Боевики пытаются прорвать оборону 28-й бригады

Об этом сообщает пресс-служба 28-й ОМБР на своей странице в Facebook.

Пророссийские бандформирования постоянно прибегают к вооруженным провокациям с использованием стрелкового оружия, гранатометов, минометов, танков и БМП.

За прошедшие сутки зафиксировано 34 обстрела позиций бригады.

"Группы пехоты в составе 10-15 человек пытаются разведкой боем найти слабые места в нашей обороне. Горячее всего было в районе Красногоровки и Марьинки. Но защитники Отчизны из 28-й не оставляют боевикам шансов на успех", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 июня украинские военные вечером отбили атаку на Марьинку Донецкой области двух групп пехоты пророссийских боевиков.