Боевики за сутки уменьшили интенсивность обстрелов – штаб АТО

Сегодня в зоне проведения контртеррористической операции с полуночи до 18.00 интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований несколько уменьшилась.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook, отмечая, что боевики и далее концентрируют свои обстрелы по украинским позициям в районе Донецка.

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«Почти с 1.00 и до 3.00 российские наемники били по Опытному из 122-миллиметровой артиллерии, танка, 120-миллиметровых минометов, стрелкового оружия. В 3.35 с 152-миллиметровой артиллерии агрессоры обстреляли Первомайское, а в 3.40 из 122 миллиметровых артсистем - Водяное. Практически с 12.00 и до 14.00 боевики били из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям в Песках и Опытному», - сказано в сообщении.

Также, по данным пресс-центра, не оставляют в покое бандиты и мирные населенные пункты.

«Сегодня около 2.00 под минометным огнем оказалась Марьинка, а из танка наемники били по поселку Максимильяновка», - добавили в пресс-центре.

В целом с полуночи до 18.00 1 августа противник более 40 раз нарушил режим прекращения огня.