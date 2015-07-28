Украина договаривается с боевиками о допуске на оккупированные территории для розыска тел погибших бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев.

"Такая работа (поисковая - УНИАН) ведется и сейчас, но, к сожалению, мы очень ограничены во времени и местах проведения поисковых работ. Но работа по Саур-Могиле уже почти завершена. Осталось проверить несколько мест на наличие возможных захоронений», - сказал представитель Минобороны.

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По его словам, «в наших планах - проверка всех территорий. И в зависимости от того, какую нам предоставят возможность представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, мы полностью проверим все населенные пункты, где возможны захоронения или велись бои».

«В последние месяцы там (в Изварино, Краснодоне, Краснопартизанске) работы не проводились, потому что мы заканчиваем работу в Донецком аэропорту, Дебальцево, Иловайске. Но мы уже начали переговоры с той стороной о предоставлении безопасности и планировании работ", - сказал Ноздрачев.