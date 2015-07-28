Геращенко считает, что обмен пленных спецназовцев РФ возможен только после приговора суда

Такое мнение высказал сегодня депутат Антон Геращенко в Facebook.

"Суд над российским ГРУшниками должен быть проведен как можно скорее с привлечением международных СМИ с прямой трансляцией в YouTube на английском, французском и немецком языках, так чтобы он был одним из ТОПовых событий в мировых новостях", - написал он.

Геращенко подчеркнул, что суд над ГРУшниками не должен стать расправой и шоу по примеру процессов над украинцами в России.

Читайте такжеСБУ: пленные российские спецназовцы находятся в Киеве"Напротив, это будет прообраз малого Нюрнбергского трибунала на котором военнослужащие вооруженных сил РФ, без объявления войны напавшей на Украину, будут изобличены вместе со своими начальниками в развязывании агрессивной войны против нашей страны.

После приговора суда, широко освещенного в СМИ, они могут быть обменены на Надежду Савченко, Олега Сенцова и других наших ребят, томящихся в заточении", - написал Геращенко.

Ранее, в ночь на 28 июля, российская Газета.ру сообщила о якобы произошедшем обмене ГРУшников на пленных украинцев.