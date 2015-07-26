В штабе АТО опровергли информацию об отводе батальонов "Азов" и "Айдар" с позиций

Об этом говорится в заявлении пресс-центра на его странице в Facebook.

Недостоверная информация, отмечают в пресс-центре, распространяется некоторыми СМИ и сомнительными экспертами с целью дискредитации сил АТО и раздувания панических настроений в обществе.

Штаб АТО отмечает, что продолжается плановая ротация указанных батальонов. На позиции батальона “Азов” заступает на боевое дежурство одна из самых боеспособных воинских частей морской пехоты.

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Передовые позиции, которые занимал батальон “Айдар”, заняли подразделения механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Никакие подразделения сил АТО не оставили своих позиций и никакой сдачи населенных пунктов нет.

Плановая ротация батальонов “Азов” и “Айдар” проходит с целью повышения боеспособности этих подразделений. В определенных районах в батальонах “Азов” и “Айдар” будет проведено перевооружение, доукомплектование и боевое слаживание.

Силы АТО надежно держат оборонительные рубежи, не оставляют ни одного населенного пункта и готовы к выполнению поставленных задач, подчеркивают в штабе.