Боевики провоцируют бойцов АТО на ответный огонь, за сутки стреляли около 80 раз - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

По состоянию на 06.00 сегодня, 22 июля, боевики продолжают обстрелы сил АТО вблизи н.п. Опытное, Пески, Красногоровка.

"В 03.16 по нашим позициям вблизи Донецкого аэропорта зафиксировано обстрел из БМП", - говорится в сообщении.

В 05.10 начался обстрел позиций близ н.п. Березовое. Пророссийские бандформирования применили против сил АТО 122-х мм артиллерию и 120-мм минометы, запрещенные Минскими соглашениями.

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В течение вчерашнего дня, 21 июля, позиции защитников Украины около 80 раз были обстреляны пророссийскими бандформированиями. Почти половина обстрелов пришлась на период с 18-о по 24-й час.

С танка и минометов российские террористы обстреляли населенный пункт Опытное.

Со 120-мм минометов и танков боевики целились по позициям сил АТО вблизи поселков Водяное и Новгородское.

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В пресс-центре АТО отмечают, что украинские военные удерживают оборонительные рубежи и уверенно действуют на всех участках обороны.