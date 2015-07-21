Террористы полчаса обстреливали из танков жилой район села Зайцево – пресс-центр АТО
В течение дня российско-террористические войска более 40 раз обстреливали позиции сил АТО на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
«Сегодня, 21 июля, по состоянию на 18.30, позиции сил АТО более 40 раз обстреляны со стороны российско-террористических войск. Из них, около половины из запрещенного Минскими договоренностями оружия», - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики лишь имитируют отвод артиллерии от линии разграничения - штаб
При этом отмечается, что с 7 утра российские террористы в течение получаса наносили удары из танка по жилому району села Зайцево, что под Горловкой.
«152-х и 122-мм артиллерия, 120-мм минометы и танки били по позициям защитников Украины с начала суток», - сообщает пресс-центр, отмечая, что «вблизи Донецкого аэропорта обстрелы позиций мужественных защитников Украины происходят круглосуточно».
Читайте такжеЗа прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный
Сегодня обстрелам со 152-мм артиллерии подверглись наши позиции близ н.п. Рассадки, Майорск, Роты, Красний Пахарь, Зайцево, Лозовое, Курдюмовка. Со 120-мм минометов – вблизи н.п. Санжаровка, Авдеевка. Из танка – в районе Богдановки, Николаевки, Опытного.
«Кроме того, практически вдоль всей линии разграничения российские оккупанты провоцировали наших защитников на открытие огня, используя стрелковое оружие, гранатометы, и крупнокалиберные пулеметы», - отмечает пресс-центр и добавляет: «Несмотря на все это, Украинские военные надежно удерживают оборонительные рубежи и готовы к любому развитию событий».