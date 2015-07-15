На Луганщине погибли 5 военных, подорвавшись на взрывном устройстве
12:19, 15 июля 2015Война
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Вблизи Станицы Луганской 5 бойцов АТО подорвались на неустановленном взрывном устройстве.
REUTERS
Об этом 15 июля на своем сайте сообщает представитель АТО на Луганщине Руслан Ткачук.
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"В Луганской области, в 12.00 вблизи (14 июля - УНИАН) с. Болотенного Станично-Луганского района во время выполнения служебного задания по разминированию местности подорвались на неустановленном взрывном устройстве и погибли на месте происшествия пятеро военнослужащих ВС Украины", - говорится в сообщении.
По данным Ткачука, тела погибших бойцов доставлены в Старобельский морг.
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