На Донбассе боевики пытаются развязать "снайперскую войну" - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Фиксируется дальнейшее обострение ситуации в зоне АТО, со стойкой тенденцией к дальнейшему ухудшению и эскалации вооруженного противостояния. Интенсивность и плотность обстрелов со стороны российско-террористических войск увеличиваются", - отметил он.

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"Боевики продолжают активно использовать тяжелое вооружение (120-мм минометы, 122-мм и 152-мм артиллерию и бронетехнику) для обстрела как позиций и опорных пунктов украинских войск, так и населенных пунктов, находящихся под их контролем", - констатировал Тымчук.

По данным группы "Информационное сопротивление", сразу на нескольких участках линии разграничения сторон противник пытается вести разведку боевых порядков украинских войск, пытаясь проникнуть силами диверсионно-разведывательных групп к их тактическому тылу, в отдельных случаях вступая в бои с боевой охраной сил АТО силами небольших пехотных групп (до усиленного взвода).

Также Тымчук сообщает, что на нескольких участках линии разграничения сторон террористы пытаются развязать "снайперскую войну", - наблюдаются настойчивые действия сразу нескольких снайперских групп боевиков с целью захвата и удержания на определенных участках огневой инициативы.