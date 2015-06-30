Тымчук заявил о срыве отвода тяжелой бронетехники на Донбассе

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», написал на своей странице в соцсети руководитель группы Дмитрий Тымчук.

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«Группа ИС констатирует, что отвод тяжелой бронетехники (в первую очередь танков) от линии соприкосновения сторон на Донбассе «до 26-го июня», «анонсированный» в формате глав МИД «нормандской четверки», безоговорочно сорван»,- написал Дмитрий Тымчук.

Он отмечает, что боевики активно используют и подтягивает в первую линию тяжелые вооружения, запрещенные Минскими договоренностями, в том числебронетехнику.

Как сообщал УНИАН, только за прошедшие сутки боевики 83 раза открывали огонь на Донбассе, в том числе и из запрещенных по Минским соглашениям 120-мм минометов.